Viis eestlast pääsesid astronaudiks kandideerimisel teise vooru

“Astronaudiks kandideerimise sõel on halastamatult tihe. Kokku ligi 22 500 kandideerinust kutsuti teise vooru 1361 kandidaati. Lõpuks jääb alles ainult kuus karjääriastronauti, kes võetakse ESAsse tööle ja umbes 20 projektiastronauti, kes moodustavad reservi,” rääkis EASi Eesti kosmosebüroo juht Madis Võõras ning lisas, et viis eestlast on endiselt konkurentsis.

ESA astronaudiks kandideerimine avanes 31. märtsil 2021 ja sulgus 18. juunil. See tähistas agentuuri esimest üleskutset uute astronautide saamiseks enam kui kümne aasta jooksul. Lisaks oli see esimene kord kui kandideerima kutsuti ka füüsilise puudega inimesed.

Euroopa kosmoseagentuur (ESA) loodi 1975. aastal, et kujundada Euroopa kosmosevõimekuse arengut ja tagada, et kosmosesse tehtavad investeeringud tooksid kasu Euroopa ja kogu maailma kodanikele. ESA-l on 22 liikmesriiki: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. Sloveenia ja Läti on assotsieerunud liikmed.