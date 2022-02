Kaitseminister Kalle Laanet: Putin soovib ise otsustada teiste riikide saatuse üle

Venemaa president Putin teatas telepöördumises, et Venemaa otsustas ametlikult tunnustada Donbassi isehakanud "rahvavabariike".

"Kõik Ukraina tänased probleemid on seotud Venemaast kaugenemisega, sedastas Putin. "Probleem on läänes ning Ukraina ei ole täna iseseisev, seda juhivad sisuliselt lääneriigid eesotsas USA-ga. Ukraina on kui käpiknukk, koloonia."