Jüri Ratas: Venemaa taotleb Euroopa julgeolekuarhitektuuri lõhkumist

"Venemaa otsus tunnustada Luganski ja Donetski nn rahvavabariike ning presidendi kõne andsid paraku selge signaali, et Venemaa ei soovi pingete leevendamist, vaid taotleb Euroopa julgeolekuarhitektuuri lõhkumist," hindab riigikogu esimees.

"See on Euroopa stabiilsusele ja rahule märkimisväärne oht, millele maailm peab üheskoos vastu seisma. Lääneriigid peavad ühiselt, koheselt ja jõuliselt nendele sündmustele vastama ning toetama Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust," lisab Ratas.

Venemaa president Vladimir Putin teatas telepöördumises, et Venemaa otsustas ametlikult tunnustada Donbassi isehakanud "rahvavabariike"

"Presidendid tulevad ja lähevad, aga režiim Kiievis säilib. See on režiim, mis tuli võimule pärast 2014. aastast. Nad on valinud vägivalla ja verevalamise. Selles kontekstis pole meil muud võimalust, kui tunnustada Donetski ja Luganski "vabariikide tunnustamist," sõnas Putin.