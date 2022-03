Naistepäeva kingid Desireest!

Tühjade kätega ei tohiks Desireest lahkuda keegi, sest Desirees on erootikakaupu igale maitsele, igasse voodisse. Eriti suures valikus on Beauty Night naiste erootilist pesu ja Pretty Love brändi lelusid, mis on väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Kindlasti peaks olema voodis käepärast mõni libesti. Desirees on populaarsemad X-MAN silikoonibaasil libestid ning SwissNavy pumbatavas pudelis libestid. Eriti selle firma naistele suunatud Desire sarja tooted on saanud klientide käest kiidusõnu. Igaks juhuks võiks olemas olla ka ergutavaid ja erutust suurendavaid vahendeid, nt Orgie seeria vedelad vibraatorid. Igaks juhuks võiksid igas magamistoas alati käepärast olla kondoomid. Meie valikus on peamiselt Hispaania päritolu Actual kondoomid ja Egzo firma vurrude ja mummudega kondoomid. Igal juhul pakutakse meie poodides tooteid nii hinnatundlikule meelele ning ka rafineeritud maitsele ja trenditeadlikule kliendile

Omandatud kogemuste varal võttis Desiree kollektiiv julguse avada oktoobris Eesti ühes suurimas magamistoas - Annelinnas - oma enda erootikapoe - Annelinna Erootikapoe. Pood peaks Annelinna südames olema kergesti leitav, sest teisel pool Kalda teed on uksi avamas Lidl. Külastust hõlbustab ka maja ees olev parkla ja bussipeatuste lähedus. Praegu on küll nii, et mõned tootesarjad (nt. Lelo ja Beauty Night tooted) on saadaval ainult Tiigi tänaval, ent seevastu Penthouse ja Obsessive erootilise pesu valik on saadaval ainult Annelinna Erootikapoes. Pood asub Kalda tee 30 oleme avatud E-L 11-21.00

Ent kui Tartusse lähiajal siiski asja pole või tegemist on loomult tagasihoidlikuma kliendiga, siis on võimalik külastada ka e-poodi . Tihtipeale ongi klient omale meelepärase toote just e-poes välja valinud, aga soovib seda enne ostmist siiski oma silmaga üle vaadata ja toote omadusi käega katsuda. Inimese enda tunnetus mingi toote osas - eriti selles valdkonnas - võib olla reaalsuses täiesti erinev sellest, mis on mõnest reklaamist meelde jäänud.