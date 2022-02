Eva-Maria Liimets: oleme ELi partneritega valmis Venemaa agressioonile vastama kiirelt ja seni kõige ulatuslikumate sanktsioonidega

Putini värske sammu kohta sõnas Liimets nüüd, et see on selge Minski rahulepete tingimuste rikkumine ja lõpetab lepingu ühepoolselt. "Arutame eskalatsiooni kohe oma liitlaste ja partneritega ning meie seisukoht on, et Venemaa tegevusele tuleb anda viivitamatult rahvusvaheline hinnang ja rakendada sanktsioonid," lausus ta.

Liimets rõhutas, et Venemaa jätkuv relvajõudude koondamine Ukraina piiril ja järjepidev rahvusvahelise õiguse rikkumine on oht terve Euroopa julgeolekule. "Meie selge sõnum on, et Euroopa julgeolekupõhimõtetes ei tee me ühtki mööndust ning oleme ELi partneritega valmis Venemaa agressioonile vastama kiirelt ja seni kõige ulatuslikumate sanktsioonidega," sõnas ta. Välisminister lisas, et sanktsioone tuleb laiendada ka Valgevenele, juhul kui Valgevene on selles tegevuses osaline.