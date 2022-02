Riho Terras välismeedias: Putin kavatseb separatistide vabariike tunnustada, et Vene tavaväed sisse viia

"Ma ei ole näinud Venemaa poolt ühtegi sammu, mis annaks lootust, et praegu saab diplomaatiaga midagi saavutada. Kõik kulgeb praegu Putini "käsiraamatu" kohaselt, millega survestatakse nii Euroopat kui ka Ukrainat ja peetakse agressiivset infosõda. Venemaa väited, et Ukraina valmistub Venemaad ründama, on hullumeelsed. Praegu on Venemaa Ukraina piiridele koondanud 180 000 sõdurit ja Venemaa üritab väita, et neist palju väiksem Ukraina tahab neid rünnata," ütles Terras.

Ta peab ka Gazpromi tänast teavitust Euroopa gaasireservide osas Putini plaani osaks. "Kuigi me peame kasutama ära iga võimalust edukaks diplomaatiaks, siis Venemaa lükkab tagasi iga võimaluse selleks, mida me avasüli pakume. Ukrainas võib selle asemel näha organiseeritud eskalatsiooni ja relvarahu rikkumisi," lausus ta.

Terras tunnustab ukrainlaste valmidust oma kodumaa eest võidelda. "Nad on kindlad, et nad suudavad oma riiki kaitsta. Mõni neist on 2014. aastast alates kaevikutes olnud. Ukraina sõdurid on kogenenud, nad tõepoolest on valmistunud. Nende jaoks on rindel olemine nagu rutiin," ütles ta.