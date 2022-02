Euroopa Parlamendi delegatsioon küberrünnakutest: Ukraina päriolu tarkvaradel tuleks silma peal hoida

"Suurim oht mis tahes süsteemile on praegu Ukrainas. Kuid ma arvan, et iga Euroopa ettevõte, iga riigiasutus peaks kontrollima seoseid Ukraina tarkvaraga. Nad peaksid seda eraldama ja jälgima," ütles Groothuis.

Euroopa parlamendi saadik Sven Mikser lisas, et sellistel juhtudel säilib alati üllatusmoment. "Peame suutma ehitada oma süsteemidesse nii palju vastupidavust kui võimalik. Tuleb ehitada võimalikult tugevad süsteemid ja töötama pidevalt vastupidavuse parandamise kallal, et need jätkaksid tööd ka suure surve all," ütles Mikser.