Tanel Kiik: üks võimalus vaktsineerimist edendada, on maksta eakatele kaitsepookimise eest tasu

Dr Arkadi Popov arvas, et pooleteise kuni kahe nädala pärast jõuamegi sinna, kus haiglas on 700 koroonapatsienti. Nüüd on vaja midagi otsustada, kuidas epideemiaga edasi võidelda, sõnas Popov. Kas jätkame samade piirangutega, mis praegu kehtivad, või teeme midagi veel, esitas ta retoorilisi küsimusi valitsusele. „Lihtsalt haiglanumbrite jälgimine ei ole piisav.“

Minister Kiik tõdes, et arvud on kasvanud. Ta tõi välja, et sümptomaatiliste COVID-19 patsientide arv haiglas on jaanuarikuu alguse 160 pealt ligi kahekordistunud – täna hommikul oli haiglas 327 raskeloomulise covidiga patsienti. Samal ajal on koroonaviirusega nakatunud ehk COVID-19 kaasuvana patsientide hulk tõusnud 70-lt ligi 300-ni ehk enam kui neljakordistunud, lisas ta.