Kuidas õpetada lapsele, et ta ei pea saama kõike, mida tahab?

Sellist nimekirja koostades kuulevad ka lapsed, et lisaks tema soovidele on peres vajadused ning ka vanematel on vajaduste kõrval soovid. Ainult jutuajamised selles olukorras on jällegi lühiajaline lahendus ja usun, et olete seda oma praktikas kogenud. Selline lähenemine annab lastele esimese kogemuse ka eelarve mõistmise kohta. Nad saavad teada, et igas kuus laekub pere eelarvesse üks kindel summa ja see summa ei ole ainult soovide täitmiseks, vaid tal on veel ülesandeid. Pidev korrutamine, et „emmel ei ole raha“, annab lapsele valed signaalid, kui selle eesmärk on vaid poes lapse ostusoovide tõrjumine.