KUULA | „Asi on üle ootuste õudne.” Lootus, et Venemaa valib rahumeelse tee, on järjest väiksem

Ka Lepik märkis, et lääne infotegevus on takistanud Venemaal plaanikohaselt provokatsioone korraldada ja ka varjatult vägesid koondada. „Sügisel tuli venelastele üllatusena, et ameeriklased oma teabega nii jõuliselt välja tulid, nad ikka soovisid vaikselt vägesid koondada,” ütles Lepik. „Paraku – needsamad küünilised ja läbinähtavad infooperatsioonid kodupublikule ikkagi toimuvad, nii kurblooline kui see ka ei ole.” Ta tõi näiteks esmaspäevase teate Vene „piiripunkti” õhkulaskmisest, milles taas süüdistatakse Ukraina suurtükiväge.

Raimo Poom ütles, et rahumeelse lahenduseni saab viia vaid Venemaa vägede tagasitõmbumine, ent ajakirjaniku enda prognoos on pessimistlik. „See kõik on üle ootuste õudne,” märkis Poom. „Mis ainukesena paistab [sõda] tagasi hoidvat, on see, et Putin ei ole suutnud läänest kildu lahti lüüa.” Lääne strateegia luureandmeid avaldades Vene plaane nurjata on mõlema ajakirjaniku sõnul näidanud end õigustatuna. „Nädalavahetusel olime minu arust sõja käivitumisele väga lähedal,” leidis Poom. „Aga nad vajaksid ikkagi mingisugust legitimeerimist – nad [Venemaal] nähtavalt ootavad seda, et nüüd läheks läänes keegi kärbsepaberile ja hakkaks uskuma, et Ukraina pommitab või keegi korraldab seal mingisuguseid terroriakte.”

Indrek Lepik leidis, et Venemaa president Vladimir Putin ei pruugi sõda tingimata tahta, ent selle ära hoidmise tingimused pole lääneriikidele ega Ukrainale vastuvõetavad. „Selle eeldus on see, et lääs annaks järele ja tunnistaks seda, et Ukraina kuulub Venemaale,” ütles Lepik. „Kuna Lääs pole seda valmis tegema, siis ongi olukord pidevalt eskaleerunud. Kui vaatame seda, et Vene väed on Ukraina põhjapiirist osaliselt 10-15 kilomeetri kaugusel, siis Kiievi peale tulemine ei tundugi nii ebatõenäoline.”

Juttu tuleb ka Eesti peaministri Kaja Kallase isiklikust infosõja kampaaniast, mille käigus on ta viimastel nädalatel intervjuusid jaganud arvukatele olulistele väljaannetele ja telekanalitele. „Kui Kallasel on olnud sisepoliitiliselt probleeme ja ta on saanud palju kriitikat, siis ütleks, et see julgeolekukriis on avanud need „tšakrad”, mis näitavad tema varjatud potentsiaali,” tõdes Poom.

„Selge on see, et ta on olnud hästi nähtav ja tal on olnud ka häid õnnestumisi sõnaseadmistega, mis on palju tähelepanu pälvinud. Kui vaadata, kui palju meid on selles kriisis kuulatud diplomaatilisel tasandil ja kui palju meiega on suheldud, siis asjad on väga sarnased sellele olukorrale, mida oleme lootnud. Et kui meil on häda käes, siis meid kuulatakse, meiega räägitakse, meie seisukohti arvestatakse.”

Lepiku sõnul viitavad viimaste päevade sündmused, et Ukraina-vastase operatsiooni uus etapp on juba alanud. „Sellele eelnesid küberrünnakud, mis sobitusid samamoodi sündmuste jadasse,” meenutas ta. „Minu meelest on nüüd küsimus laias laastus selles, kas me näeme eskalatsiooni üksnes Ida-Ukrainas, või järgnevad sellele kohe ka Valgevenest Kiievi suunal liikuvad väed.”

Poom oli kriitiline Lääne lennukompaniide suhtes, kes lõpetavad Ukrainasse viivaid lende. „Pariteetsuse alusel tuleks nõuda, et kõik need kompaniid lõpetavad kohe ja samaks ajaks kõik lennud ka Venemaale,” leidis ajakirjanik. „Ukraina rahva karistamine sellepärast, et me ei tea mis saab, meil pole mingeid mune järgi – see on absurdne.”

Kressa märkis, et Venemaa genotsiidisüüdistuste põhjal paistab riik läbi viivat omamoodi rollimängu, jäljendades NATO 1999. aasta Kosovo operatsiooni. Mäletatavasti järgnesid seal süüdistustele inimõiguste rikkumises ulatuslikud õhu- ja raketilöögid, mis viisid Jugoslaavia režiimi vahetumiseni. „See võiks viidata sellisele stsenaariumile, kus hakatakse lihtsalt kaugtulega hävitama Ukraina üksusi ja öeldakse, et see on selleks, et Zelenskõi ei saaks sooritada genotsiidi,” oletas Kressa. Lepik lisas, et kui vaadata Ukraina piiride taha toodud raketisüsteeme, siis nende laskeulatusse mahub ka Kiiev.

Lõpetuseks räägime ka Eesti valmisolekust Ukrainas toimuva sõja tagajärgedega toime tulla. Poom leidis, et pagulaskeskuste mahutavuse kõrval on liiga vähe tähelepanu pööratud küsimusele, milliseid töökohti Ukrainast tulevatele inimestele kiiresti saaks pakkuda ja kuhu panna õppima nende lapsed, et põgenikud siin ise oma elujärge saaksid parandada. „Minu meelest on siin puudu dialoogist ja seletamisest, kuidas see tegelikkuses välja hakkaks nägema,” lisas Poom.