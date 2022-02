Ukraina kaitseminister: inimeste evakueerimine „rahvavabariikidest” on võltsitud mosfilmilike odavate sarjakeste ülesvõtmine

„Me ei pisenda ohte, me hindame neid. Aga kui meile öeldi, et rünnak tuleb 16. veebruaril, ütlesime meie: see on võimatu, sest selleks ei ole valmisolekut. Seda ei toimunud. Seda ei toimunud 17., 20., seda ei ole ega tule 21. See ei tähenda, et kui Kremlis langetatakse otsuseid, ei või nad seda teha, võivad, neil võib olla selline plaan ja kindlasti on see kirjutatud. Aga ma olen kindel, et täna manööverdamisruumi poliitilis-diplomaatiliseks lahenduseks ulatusliku sõja ärahoidmiseks on ja jääb. Selleks, et moodustada löögigrupp, on neil vaja teatud aega,” selgitas Reznikov.