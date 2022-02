VIDEO | Eesti NATO lahingugrupi ülem kolonelleitnant Simon Worth: minu töö on anda eestlastele kindlust!

"On väga tore vaadata, kuidas nad suusatavad üle väljade, meie seda veel nii ei oska," kirjeldab ta.

"Mulle on minu töös lahingugrupi ülemana kõige tähtsam see, et saan anda Eesti inimestele kindlust, et UK on pühendunud turvalisuse tagamisele siin piirkonnas. Kui mul see kasvõi vähesel määral õnnestub, olen ma oma töö ära teinud," kirjeldab oma suurimat ülesannet NATO lahingugrupi ülem kolonelleitnant Simon Worth.

See ei tähenda aga jõude istumist, tema roll on lahingugruppi pidevalt ka eesootavateks väljakutseteks treenida. "Iga päev on vaja veidi paremaks saada!"

Üksluiseks elu ei lähe, kuigi esiti Worth seda kartis. "Kogu aeg toimub midagi! Kõige olulisem, mida me igapäev teeme on see, et sõdurid arendavad oma professionaalseid oskusi, treenivad masinatega nii üksi kui ka gruppidena."

Worth soovib meile ilusat vabariigi aastapäeva. "NATO 1100 sõjaväelase esindajana tahaksin rõhutada, kui suur au ja privileeg on meil siin olla ning tähistada Eesti sünnipäeva ja iseseisvust! Meil on Eestiga head suhted juba kauem kui sada aastat – on tore siin olla ja tähistada jätkuvat iseseisvust, mis meie mõlema riigil on olemas."