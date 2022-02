Lukašenka teatas, et on valmis esimesena isamaa eest sõtta minema

„Meil tuleb teha kõik, et oma maad säilitada. Aga kui... ma räägin seda rahvale alati avalikult, meie, inimesed pagunitega, läheme esimestena, et kaitsta meie isamaad,” lausus Lukašenka riikliku uudisteagentuuri BelTA vahendusel.

Lukašenka sõnul püüdis ta Valgevene ja Venemaa ühisõppuste käigus ajakirjanikele selgeks teha, kui hirmus on sõda ja milliste kaotusteni see võib viia.

„Me olime nendel õppustel ja just nende õppuste lõpu eel (...) tekkis kohutav ilm – paduvihm, lörts, hirmus tuul. Kõik külmetasid, seisavad, värisevad. Noh, mina mõtlen, räägin nendega edasi, et nad tunneksid veel paremini, nii välismaalased kui ka meie, mis tähendab elada ebamugavates tingimustes, millega meie oleme harjunud. Ja ma küsisin neilt: „No nüüd saite aru, mis on sõda – see on hirmus, veel hullemaks läheb kui praegu? Ja meie oleme ju harjunud heade tingimustega,” ütles Lukašenka.