DELFI KIIEVIS | Eesti saadik: Moskva alahindab Ukrainat. Siin öeldakse, et kuni poes tatart on, saab elada küll

Eesti Kiievi-suursaadik Kaimo Kuusk ütles esmaspäeval Delfile, et praegune kriis on varasema Vene-Ukraina konflikti järjekordne vaatus.

„Ukraina on olnud sõjas Venemaaga kaheksa aastat,” meenutas Kuusk. „Eelmise aasta märtsis alustas Venemaa täiendavat pingekruvimist, tuues lisavägesid Ukraina piiride äärde. Eelmise aasta suvel tundus, et asi rahuneb maha, osa üksusi saadeti ära, aga varustus jäeti paigale. Novembrist alates algas pinge kruvimine uuesti ja on hetkel jõudnud haripunkti.”

Suursaadik märkis, et praegu on Ukraina piiride taga hinnanguliselt 150 000 - 160 000 Vene sõdurit. „Pärast suhtelist rahu Donbassis on nädalavahetusel läinud kuumemaks,” ütles ta. „Samas – see, mis nädalavahetusel toimus, on tegelikult kaugel sellest, mida ma siin kahe ja poole aasta jooksul olen näinud. Siin on olnud palju hullemaid lahinguid. Näiteks septembris, õppuste Zapad aegu sai siin ühe päevaga surma viis Ukraina kaitseväelast. Nüüd sel nädalavahetusel hukkus kahjuks kaks.”

Kuusk on seisukohal, et Moskva alahindab Kiievit. „Piiride taga on küll 150 000 meest, aga ukrainlastel on endal ka siin üksustes 90 000 – 100 000 sõdurit. Ja nad kõik on ju lahingukogemusega.”

Praegu käivad diplomaatilised pingutused sõjalise eskalatsiooni ärahoidmiseks. „Sellega tegeletakse kõige kõrgemal tasemel, ka meie Eestist anname oma panuse,” ütles Kuusk. Lähinädalatel on Kiievit külastamas nii president Alar Karis kui ka välisminister Eva-Maria Liimets ja peaminister Kaja Kallas, viimased kaks ühisvisiidil Balti kolleegidega.

Suursaadik lisas, et Eesti saatkond Puškinskaja tänaval jätkab tööd endises mahus. „Ja see läheb kohalikele väga korda, et me ei ole ära kolinud, et me ei ole saatnud diplomaate ära,” ütles Kuusk. „Toon ühe näite – kaks meie diplomaati mängib kohalikus liigas hokit. Ka sel nädalal käisid mängimas. Nende meeskond võitis, aga vastasmeeskond tuli eestlasi tänama: et olete nii head ja mängite siin koos meiega.”

Kas Kiievi elanikud kardavad sõda? „Paanikast rääkida ei saa, mure on küll,” vastas Kuusk. „Kohalikud naeravad, et parim indikaator on see, kui sa poes näed, et tatar on otsas. Siis on jama. Kui tatar otsas ei ole, siis saab olla küll veel.”