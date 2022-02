Eesti Päevalehe ajakirjanikku Kärt Anvelti tunnustatakse Valgetähe teenetemärgiga

Puhkusel viibiv Anvelt ütles, et tunnustus tuli talle tõelise üllatusena. "Mulle hakkasid tulema "palju õnne" sõnumid, mille peale ma küsisin, et mille eest," naeris Anvelt. "Mis sa oskad öelda sellistel puhkudel. See on tohutu üllatus ja mul on hea meel."