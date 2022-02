TÄISNIMEKIRI | President tunnustab tänavu teenetemärgiga 148 inimest

Eesti tänab ja tunnustab teadlasi, kes on oma tööga aidanud Eestit suuremaks teha. Teenetemärgi saavad Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur ja akadeemik Martti Raidal, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi direktor ja matemaatika professor Peeter Normak; Eesti Maaülikooli keskkonnakaitse ning maastikukorralduse professor ja õppetooli juht Kalev Sepp, kes on üks tuntumaid keskkonnateadlasi Eestis ja oma valdkonnas suure mõjuga ka rahvusvaheliselt; Tallinna Tehnikaülikooli rektor ja professor Tiit Land. Valgetähe teenetemärgi saavad samuti füüsikaõppe edendaja ning Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor ja inseneriteaduskonna materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur Jüri Krustok; bioloog-zooloog ja Eesti Loodushoiu Keskuse juhatuse liige Meelis Tambets, kes on aidanud kaitsta Euroopale ja Eestile väärtuslikke vee-elupaiku ja -liike; hüdrobioloog ning Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi juhtivteadur Peeter Nõges.

Valgetähe teenetemärgi saavad keeleteadlane ja õppejõud ning Emakeele Seltsi juhatuse esinaine Helle Metslang; õigusteadlane ja Tartu Ülikooli sihtasutuse Iuridicum juhataja Peep Pruks, kes on riigi ainsa õigusajakirja „Juridica“ asutaja ja vastutav väljaandja; ajaloolane ja tunnustatud keskaja uurija ning Tallinna Linnaarhiivi teadur Tiina Kala, kes on neljaköitelise „Tallinna ajalugu“ peatoimetaja ning esimese ja kolmanda köite koostaja; Eesti Kunstiakadeemia professor Hilkka Hiiop, kes on toonud ühiskonna fookusesse ohustatud kunstipärandi konserveerimise; silmapaistev haridusteadlane ja Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedaste, kes on mõjutanud ulatuslikult õpetajakoolitust enam kui kaks aastakümmet; helilooja ja Eesti rahvusliku klaverimuuseumi asutaja Alo Põldmäe ning keeleteadlane ja Tartu Ülikooli õppejõud Kersti Lepajõe.