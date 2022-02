Ukraina kaitseminister nimetas Vene õppusi Transnistrias farsiks

„Ukraina relvajõud on valmis lööki vastu võtma igast suunast. Meil on kõik lahinguväeosad lahinguvalmiduses. Strateegilised varud on ettevalmistatud: kütus ja padrunid, mistõttu ei ole meie jaoks mingeid ootamatusi,” ütles Reznikov uudistesaatele „TSN. Tõžden”, vahendab UNIAN.