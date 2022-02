URETEK Baltic peatab äri- ja laohoone vajumise

Tavapärane lahendus oleks olnud esmapilgul järgnev: vana betoon lõigatakse põrandast välja ja valatakse selle asemele uus põrand. Paraku oleks kulunud nendeks töödeks minimaalselt 30 päeva, kuna betoon saavutab oma tugevuse 28 päevaga. See oli aga laooperaatorile vastuvõetamatu, kuna tegemist oli keskse logistikasõlmega, mille töö ei saanud päevakski seiskuda.

Õnneks pakub taoliste probleemide puhul kiiret ja lihtsat lahendust URETEK Baltic. Tegemist on Balti riikides tegutseva juhtiva geopolümeeridega pinnaseparanduse ettevõttega, mis tegeleb vajunud ehitiste stabiliseerimisega.

„Nõrga pinnase kandevõime suurendamiseks kasutab geopolümeeride tehnoloogia patenditud geopolümeervaigusegu ainulaadseid paisumisomadusi, mis aitavad kiiresti ja tõhusalt taastada hoone või selle osa algseisundi. Geopolümeer on tugev, mittelahustuv ja aja toimele vastupidav materjal, mis ei riku hoone konstruktsioone. See on väga hinnatud alternatiiv hoonete vundamentide või põrandate taastamise tavalistele protseduuridele,” selgitab URETEK Balticu esindaja Mihkel Vaidlo.