USA andis ÜRO-le üle kirja Venemaa Ukraina okupeerimise järgse tapa- ja vangistamisnimekirja kohta

„Need teod, mis Venemaa mineviku operatsioonide puhul on hõlmanud sihitud tapmisi, inimrööve/inimeste kadumisi, õigusvastaseid vahistamisi ja piinamise kasutamist, oleksid tõenäoliselt suunatud nende vastu, kes on Venemaa tegevuse vastu,” öeldakse kirjas, mis on saadetud ÜRO inimõiguste ülemkomissarile Michelle Bachelet ’le.

„Spetsiifiliselt on meil usutavat informatsiooni, mis viitab sellele, et Vene väed koostavad nimekirju tuvastatud ukrainlastest, kes on kavas pärast sõjalist okupeerimist tappa või laagritesse saata,” öeldakse kirjas ning lisatakse, et USA presidendi Joe Bideni administratsioonil on ka informatsiooni, mis viitab sellele, et Vene väed kasutaksid tõenäoliselt „surmavaid meetmeid”, et suruda maha rahumeelseid proteste või muud „rahumeelset vastupanu tsiviilelanikkonna poolt”.