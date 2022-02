OTSEPILT | USA president Joe Biden teeb Ukraina-Vene kriisi teemal pöördumise

USA president teeb kell õige pea pöördumise Vene-Ukraina kriisi viimastest arengutest.

Teisipäeval kogunesid Donbassi küsimust arutama Vene riigiduuma ja föderatsiooninõukogu, mõlemad toetasid hääletusel "rahvavabariikide" tunnustamist.