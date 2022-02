OTSEBLOGI | Zelenskõi kutsus reservväelased teenistusse, ent rõhutas, et tegu pole üldmobilisatsiooniga

Teisipäeval kogunesid Donbassi küsimust arutama Vene riigiduuma ja föderatsiooninõukogu, mõlemad toetasid hääletusel "rahvavabariikide" tunnustamist.

"Presidendid tulevad ja lähevad, aga režiim Kiievis säilib. See on režiim, mis tuli võimule pärast 2014. aastat. Nad on valinud vägivalla ja verevalamise. Selles kontekstis pole meil muud võimalust, kui tunnustada Donetski ja Luganski "vabariike"," sõnas Putin esmaspäeva õhtul.