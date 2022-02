OTSEBLOGI | Saksamaa loobub Nord Stream 2 käikulaskmisest, Vene riigiduuma kiitis "rahvavabariikide" tunnustamise heaks

Volodõmõr Zelenskõi nimetas esmaspäeva hilisõhtul telepöördumises Venemaa viimaseid samme Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumiseks, mille eest Moskva peab vastust andma. Ukraina riigipea sõnas, et ukrainlased soovivad üle kõige rahu, ning usutakse veel diplomaatilise lahenduse olemasolusse.

"Presidendid tulevad ja lähevad, aga režiim Kiievis säilib. See on režiim, mis tuli võimule pärast 2014. aastat. Nad on valinud vägivalla ja verevalamise. Selles kontekstis pole meil muud võimalust, kui tunnustada Donetski ja Luganski "vabariike"," sõnas Putin esmaspäeva õhtul.