Välisminister Eva-Maria Liimets oletusest, et Putin võtab sihikule Balti riigid: Eestile sõjalist ohtu ei ole

Suurbritannia välisminister Liz Truss usub, et Putin ei peatu Ukrainas ning see võib tähendada ohtu ka Eestile, Lätile ja Leedule.

Liimetsa sõnul ei ole hetkel meile sõjalist ohtu, sest oleme NATO poolt kaitstud. "Ühtegi märki ei ole, et Venemaal oleks soovi NATOga rinda pista. Selle osas on Eesti teises olukorras kui need riigid, kes ei ole NATO ega Euroopa Liidu liikmed," märkis Liimets.