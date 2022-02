Millised on tulevikuplaanid? Kas sihite riigikokku?

Jah, kahtlemata. Mida võib-olla paljud ei tea, on see, et ei ole olemas ainult viie protsendi künnist, vaid ka kahe-kolme protsendi künnised, mida ületades hakkab riik erakonda toetama. Praegu meil seda võimalust ei ole ehk maksame kõik ise ja tegutseme vabatahtlikkuse alusel. Ma arvan, et me kindlasti saavutame riigi rahastuse, sest meil on vaja toetust kasvatada ainult 0,2 protsenti.