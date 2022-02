USA ametnikud: Venemaa kavandab Ukrainas sissetungijärgset vahistamis- ja mõrvaaktsiooni

USA luurega kursis olevad inimesed tõdesid, et Venemaa on koostanud nimekirja Ukraina poliitilistest tegelastest ja teistest prominentsetest isikutest, kes on rünnaku korral suunatud vahistamisele või hukkamisele, vahendab Foreign Policy. Anonüümseks jääda soovinud USA ametnik lisas, et Ameerika Ühendriigid on kahandanud oma luureteabe salastatust, et jagada teavet Ukraina valitsusametnike ja teiste piirkonna partneritega.