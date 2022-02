OTSEBLOGI | Biden ja Putin leppisid kokku uues kohtumises

Suurbritannia välisminister Liz Truss sõnas The Mail on Sunday'le antud intervjuus, et lääneriigid peavad Moskva peatama, vastasel juhul kavatseb Putin "keerata kella tagasi 1990. aastate keskpaika" ning see võib tähendada ohtu ka Eestile, Lätile ja Leedule.