Ukraina president: mitte keegi ei saa mõelda, et see ei ole tema sõda. Sõda Ukrainas on sõda Euroopas

Zelenskõi kinnitusel on praegu kõige olulisem valearvestuste vältimine ning Venemaa provokatsioonidele mitte vastamine.

“Ukraina ihkab rahu, Euroopa ihkab rahu,” lausus Ukraina president täna Müncheni julgeolekukonverentsil. “Kõik väidavad, et ei taha sõda, mistõttu peab keegi valetama,“ tõdes ta. President märkis, et reeglid, milles maailm on kokku leppinud, ei tööta enam. “Kuidas muidu jõudsime me olukorda, kus veel 21. sajandil toimuvad Euroopas sõjad ja inimesed hukkuvad?" küsis Zelenskõi.

Ta meenutas, et sõda Ukrainas on kestnud juba praeguseks hetkeks kauem kui teine maailmasõda. Ent Zelenskõi sõnul ei ole kellelgi juba ammu võimalik mõelda, otsekui ei oleks see tema sõda. “Krimmi annekteerimine ja sõda Donbassis on otsustava tähtsusega kogu maailmale. See ei ole pelgalt sõda Ukrainas, see on sõda Euroopas,” kinnitas Zelenskõi.

Zelenskõi ütles oma kõnes, et ukrainlased kaitsevad oma riiki koos liitlastega või ilma. Samuti ei ole ukrainlastele oluline kuulda, kui palju sõdureid või sõjatehnikat on toodud Ukraina piiri taha. “On mõõtmatult olulisem, kui palju on meid,” ütles ta.

President kinnitas, et Ukraina on tänulik iga liitlase toetuse eest, kuid riigi jaoks on endiselt murekohaks liitumine NATO-ga. “Miks me seda küsimust väldime, kas Ukraina ei väärigi siis selgeid vastuseid?” küsis ta. “Avatud uste poliitika” on Zelenskõi sõnul hea, ent vajatakse ka sama avatud vastuseid. “Venemaa sõnul soovib Ukraina NATO-ga liituda, et Krimm jõuga tagasi võtta. Ent Venemaa eksib siinkohal alliansi 5. artikli tähenduses. See tähendab kollektiivset kaitset, mitte kollektiivset rünnakut,” selgitas Ukraina president.