FOTOD | Johan Pitka 150. sünniaastapäeva puhul avati tema kodukülas vahakuju

Jalgsema külavanem Heli Kark selgitas, et mõte vahakujust tuli juba aastal 2014, kui külamajas avati Pitka tuba. „Siis tuli külla admiral Johan Pitka Relvavendade Ühendus ja aitas mõelda, kuidas tuba atraktiivsemaks muuta. Kohal oli ka siitkandis pärit Kuno Agan, kes ütles naljatamisi, et siin võiks olla Pitka vahakuju. Pitka poisid tegid isegi annetuse,“ meenutas Kark.

„Tean, et kuju on valmis, kuid pole seda veel ise näinud, ainult pilte Terevisioonis. Männid tulevad teda siia kokku panema. Teadjad on öelnud, et tol ajal Eesti sõjaväel mundreid polnudki. Saaremaa Sõjavara muuseumist saame Pitkale selga vana sineli, mis vajas veidi kõpitsemist. Aga tahame ikka lasta talle korraliku mundri ka selga õmmelda,“ lubas Kark.evad 1944. aasta septembrikuust. Tema surma asjaolud ja matmispaik on seni teadmata.