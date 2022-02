Kalle Laanet: kõik märgid viitavad sellele, et Venemaa võib peagi Ukrainat rünnata

Viimased päevad on toonud teated Vene propagandameediast, mille alusel väidetakse ukrainlaste sõjaliste provokatsioonide algust. Kuna lääneriikide luure on jõudsalt selliste käikude eest ette hoiatanud, peetakse seda üldjoontes laialdaselt venelaste infooperatsiooniks. Miks pole ukrainlased aga venelaste väiteid koheselt ja jõudsalt rahvusvahelises meedias ümber paisanud?

"Väga keeruline on hinnata, milline nende sõjaline eesmärk täpselt on - see sõltub väga palju sellest, kui tugevalt suudavad vastu panna Ukraina väed, kuidas rahvusvaheline üldsus reageerib ja kõik muud detailid," tõdes Laanet. "Stsenaariumeid on mitmeid - üks näiteks see, et venelased hõivavad osa Ukrainast ja alustavad läbirääkimisi; teine aga näiteks see, et leiab aset laiapindne rünnak ja minnakse Kiievi peale."

Laanet märkis, et ilmastikust tingitud ajaaken venelastel oma plaanide teostamiseks on ilmselt mõne nädala pikkune - talvine jäätunud pinnas on peagi ülesse sulamas. Mis eesmärkideni venelased Ukrainas jõuda soovivad, ei osanud ta aga kindlalt esile tuua.

"Kõik märgid viitavad sellele, et Venemaa võib Ukrainat rünnata," sõnas kaitseminister Delfile. Ta tõi näiteks Vene vägede formatsiooni Ukraina piiri ääres, Valgevene pinnal toimuvad õppused ning ebaloomulikud provokatsioonid rünnaku õigustamiseks. "Kõik viitab sellele, et hetk, mil sõjaline agressioon võib toimuda, on lähedal."

Kalle Laanet (Reformierakond) märkis, et sündmused Ukrainas on jätkuva sõjalise eskalatsiooni ohus.

Vene propagandamasin töötab täistuuridel, loomaks provokatsioone.

Kuidas suhtutaks Ukraina ründamisse aga venelaste endi poolt? Kas sealne üldsus toetaks Kremli selget sõjalist sekkumist?

"Esiteks - ega vene rahva käest juhtkonna poolt selle kohta arvamust ei küsida. Teisalt aga ka see, et avalik vastupanu ja teisitimõtlemine elimineeritakse, mistõttu inimesed kardavad oma võime," selgitas Laanet Venemaa meediamullis kajastuvat. "Välismaised võimalikult objektiivsed infoallikad on ju praktiliselt keelatud, mistõttu tavaline inimene viibibki suuresti sealses propagandaruumis. Eks Vene inimene tõlgendab nii palju, kui tal haridust on ja kuivõrd soovib asjadest aru saada. Aga et nad toetaks laiapindset rünnakut Ukraina vastu, oleks väga ennatlik arvata."

Millist reaktsiooni oleks Venemaal oodata aga rahvusvahelisel reenil? Lääs on lubanud venelasi sanktsioneerida, millised signaalid võivad aga mujalt tulla?

"Kujutan ette, et Hiina on üks neist riikidest, kes leiab toetuseks põhjuse. Kindlasti ka Kasahstan ja Valgevene - eks neid riike ikka jagub," märkis Laanet. "Suurima tõenäosusega toetavad just need riigid, kus on Vene propagandakanalitel suur kandepind."

NATO Soomele ja Rootsile suuri tingimusi ei sea

Sõjaärevus Ukrainast on kandunud taaskord üle ka Põhja-Euroopasse. Soomlaste president Sauli Niinistö kohtus just Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholziga, misjärel pidas vajalikuks avalikkuses rõhutada soomlastele avatud NATO-ukse olemasolu.

Mida Laanet arvab, kas viimaste päevade arengud Ukrainas on Soome ja Rootsi liitumise alliansiga tõenäolisemaks muutnud?

"Täna on ikkagi pall piltlikult öeldes Soome ja Rootsi ühiskondade käes - kas nemad ikka tahavad liituda. Mitte, et NATO suuri nõudmisi või tingimusi seaks, see on selge," sõnas Laanet.

Niinistö väljendatu on tema silmis Venemaale meeldetuletuseks, et ei Soome ega Rootsi lähtu oma julgeolekukaalutlustes sellest, mida venelastel nende plaanide kohta öelda on.