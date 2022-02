Kaja Kallas: Venemaa tekitab provokatsioone, et neil oleks ettekääne Ukrainat rünnata

"Õhkkond on väga ärev, kõigi silmad on pööratud Ukrainasse," märkis Kallas.

"Kamala Harrisega rääkisime loomulikult Ukraina olukorrast, aga ka Balti riikide julgeolekust ja USA kinnitas, et artikkel 5 on nende jaoks raudkindel. Igaljuhul kui peaks probleem olema, siis nad aitavad," rääkis Kallas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõidab laupäeval Saksamaale Müncheni julgeolekukonverentsile, kinnitas tema kantselei Reutersile. Kallase sõnul lähevad selle visiidi osas arvamused lahku - on neid, kes ei pea Ukrainast lahkumist õigeks, aga ka neid, kes peavad kohtumist liitlastega oluliseks. "Ukraina jaoks on väga oluline rahu säilitamine," ütles Kallas.

Kallase sõnul käitub Venemaa hetkel täpselt n-ö mänguplaani järgi. "Tekitatakse provokatsioon, et siis Venemaal ei jää muud üle kui reageerida. Hiljem öeldakse, et "meie ei teinud midagi, Ukraina astus samme"," ütles Kallas ning märkis, et relv Venemaa vastu on nende kavatsuste avalikustamine.

Venemaa riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin teatas, et Ukraina provotseerib praegu suure sõja algust. "See on kogu Euroopat haarav julgeolekukriis, mida Venemaa tahab algatada," ütles Kallas. Tema hinnangul räägib Venemaa "suure sõja" algatamisest seetõttu, et läänel on kindel soov sõda ära hoida ning Venemaa loodab, kui oht ei puuduta enam ainult Ukrainat, siis NATO või Euroopa Liit on rohkem aldis kompromisse tegema ning pakkuma Venemaale midagi, mida neil varem ei olnud.