ERR sai 2027. aastani lisaaega, et muuta end küberrünnakute vastu vähem haavatavaks

Küberturvalisuse seaduse muudatustega kaasajastatakse infoturbe õigusraamistik ja uuendatakse riigi infosüsteemidele kehtivaid nõuded. Üks osa sellest on uus Eesti infoturbestandard. Aegunud etalonturbe süsteem ISKE asendatakse uue E-TIS-iga, mis aitab edendada avaliku sektori, aga ka erafirmade infoturbe taset ja muudab infoturbega tegelemise jõukohasemaks ka väiksematele organisatsioonidele.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose sõnul seisneb nende erisus selles, et neile anti üleminekuaeg. "Peame mingiks ajaks minema seaduse kõigi punktidega vastavusse, aga see võtab aega ja kulu, mistõttu on vaja üleminekuaega," ütles Roose.