VIDEOD ja BLOGI | Ukraina luure teatel saabusid Wagneri sõdurid Donbassi. Valgevene: Vene väed õppuste järel ei lahku

Ukraina võimud nimetasid inimeste tegevväkke kutsumist ja Vene kontrolli all olevate Donetski ja Luganski alade tsiviilelanike evakueerimist Venemaale provokatsiooniks. Värske eskalatsioon järgnes lääneriikide hoiatustele, et Moskva on alustamas täiemahulist sissetungi Ukrainasse, vahendab Wall Steet Journal.

Ukraina eitab, et sel on plaanis võtta jõuga tagasi 2014. aastal Venemaa toetatud vägede poolt hõivatud territoorium Donbassis. USA riigipea Joe Biden aga hoiatas, et Venemaa president Vladimir Putin on langetanud otsuse ja tungib lähipäevil Ukrainasse, võttes muuhulgas sihikule pealinna Kiievi.