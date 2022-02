VIDEO | USA president: Venemaa on oma otsuse langetanud. Usume, et plaanitakse rünnakut Kiievile

USA presidendi sõnul on viimaste päevade jooksul olukord Ukrainas piirialadel järsult halvenenud. "Eile pommitati Ukrainas lasteaeda, milles Venemaa süüdistas hiljem Ukrainat," ütles Joe Biden. Presidendi sõnul on Venemaa viimastel päevadel avaldanud üha enam valeinformatsiooni, seal hulgas väiteid, nagu plaaniks Ukraina Donbassi või Venemaad rünnata. "See on täiesti loogikavastane, et ukrainlased valiksid selleks hetke, mil nende piiride taha on koondatud enam kui 150 000 vene sõjaväelast," kinnitas ta.

Biden nentis, et kõiki sarnaseid võtteid on Venemaa erinevates konfliktides ka varem kasutanud. President rõhutas, et Venemaa väed on Ukraina ümber piiranud - Valgevenest mööda Ukraina-Vene piiri kuni Musta mereni. "Meil on alust arvata, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina pealinna Kiievit. Linna, kus elab 2,8 miljonit süütut inimest," ütles Joe Biden.

Vaatamata Venemaa pingutustele lääne ühtsust lõhkuda, pole see õnnestunud, kinnitas Joe Biden. USA president sõnas, et kui Venemaa peaks oma plaanid ellu viima, ootavad riiki ees katastroofilised tagajärjed. "USA ja liitlased on valmis kaitsma igat sentimeetrit NATO territooriumist," ütles ta.

Biden lisas, et lääs ei saada Ukrainasse küll oma sõjaväeüksusi, ent see ei tähenda, et ukrainlasi ei toetata. "Me toetame Ukraina inimesi ning võtame Venemaa oma tegude eest vastutusele. Lääs on ühtne ning me oleme valmis Venemaa suhtes sanktsioone rakendama," ütles Biden.

USA president kordas, et kõigele vaatamata on Venemaa jaoks tee diplomaatilisele lahendusele endiselt avatud. "Veel ei ole liiga hilja deeskaleerida ning läbirääkimisteks laua taha istuda," kinnitas ta.

USA ning Venemaa välisministrite kohtumine on planeeritud 24. veebruarile. Kui Venemaa otsustab enne seda Ukrainat rünnata, näitab see presidendi sõnul, et riik on diplomaatia ees ukse lõplikult kinni löönud. "Sel juhul on nad valinud sõja, ning nad maksavad selle eest kallist hinda," ütles Biden.

Olukord Ida-Ukrainas on teadete kohaselt kiiresti eskaleerumas. Okupatsioonijõud Donetskis ja Luganskis on teatanud naiste ja laste evakueerimisest Venemaale ning kutsunud mehi üles relvi haarama. USA ja teiste NATO riikide luureteenistused hoiatavad, et Venemaa valmistab ette ettekäänet Ukrainasse tungimiseks ning püüab Ukrainat konflikti algatajaks maalida.