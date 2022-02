VAATA OTSE | USA president Joe Biden teeb Ukraina-Vene kriisi teemal pöördumise

Olukord Ida-Ukrainas on teadete kohaselt kiiresti eskaleerumas. Okupatsioonijõud Donetskis ja Luganskis on teatanud naiste ja laste evakueerimisest Venemaale ning kutsunud mehi üles relvi haarama. USA ja teiste NATO riikide luureteenistused hoiatavad, et Venemaa valmistab ette ettekäänet Ukrainasse tungimiseks ning püüab Ukrainat konflikti algatajaks maalida.