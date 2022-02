Algklassi ettevõtlusõpetajad: ükski laps ei ole liiga noor, et rääkida talle rahatarkusest

Tallinna Reaalkooli õpetaja Margit Lutsu sõnul ei õpita algklassides bilanssi ega kasumiaruannet, vaid rõhku pannakse sellele, et lapsed mõistaksid ümbritsevat ja pidevalt muutuvat maailma. Lastele on vaja õpetada koos tegutsemist ja teistega arvestamist ning algklassilapsed on väga põnevil, kui peavad tegema rühmatööd, arutlema ja otsustama grupis, kus on vajalik teiste arvamusega arvestamine.

Tundides räägitakse ka rahast ja selle kulutamisest. Laste rahakogumist on raskendanud pangakaartide kasutamine, sest lapsed peavad taskurahaks sularaha ning seda enam väga ei leidu. „Kaardiga kipub piir kaduma – ei saada aru, kui palju raha päriselt on. Nii mõnigi laps usub, et kaardil on lõpmatu hulk raha. Algklassilaps peab teadma, kust tuleb raha ja kuidas säästa. Neid tuleb suunata mõtlema raha väärtusele ja arukatele rahaotsustele, näiteks kas laenamine on ikka alati hea mõte ning kas raha eest saab osta kõike, muu hulgas ka sõpru. Lapsed peavad mõistma, et kui raha saab töötades, siis on äärmiselt oluline inimese ja ameti sobivus, samuti et ilmtingimata ei pea elu lõpuni ühte ametit pidama. Läbi väikeste tegevuste arendame algklassilaste enesejuhtimise võimet, suhtlemisoskuseid, rahatarkust ja leidlikkust,” selgitas Luts, kelle loodud on ka spetsiaalselt esimesele kooliastmele mõeldud ettevõtlikkust ja rahatarkust õpetavad töölehed, mis on E-koolikoti kaudu kõigile kättesaadavad.