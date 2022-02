Kaja Kallas kohtus Kamala Harrisega: ootame Eestisse rohkem Ameerika vägesid

„Diplomaatiaks on alati ruumi, kuid peame olema valmis, kui Venemaa otsustab valida sõjalise eskalatsiooni tee,“ tõdeti peaminister Kallase sõnul kohtumisel. Ameerika Ühendriikide asepresident Harris rõhutas, et USA reageerib jõuliselt ja otsustvalt Venemaalt lähtuvatele ohtudele. „Meil on kindlus, et NATO kaitseb igat ruutmeetrit Alliansi territooriumist,“ märkis Kallas.

Samuti märkis peaminister, et vastus Venemaa nõudmistele on endiselt ühene – me ei tee järeleandmisi Euroopa julgeoleku aluspõhimõtetes. „NATO ei too mitte mingil juhul oma vägesid meie piirkonnast ära - vastupidi, neid tuuakse siia juurde. Juba praegu on liitlased oma kohalolu idatiival suurendanud,“ ütles Kallas. Peaminister lisas, et Eesti hindab kõrgelt Ameerika Ühendriikide senist panust Balti riikide julgeoleku tagamisel. „Vene vägede ja rakettide koondumine Valgevenesse on aga tekitanud Läänemere regiooni julgeolekupilti muutuse. NATO kaitse- ja heidutushoiak Eestis, Lätis ning Leedus vajab veelgi tugevdamist. Ootame siia rohkem Ameerika vägesid,“ rõhutas ta.