Eva-Maria Liimetsa järgmise nädala visiit Ukrainasse on vaatamata pingete kuhjumisele jõus

Liimetsa sõnul on ilmselge, et Venemaa esitatud nõudmised on ultimatiivse tooniga ning Eestile ja teistele lääneriikidele vastuvõetamatud. "Meie vaatest on väga tähits, et Euroopa julgeoleku aluspõhimõtteid järgitaske kõigi poolt. Siin on kriitilise tähtsusega õigused nagu territoriaalse tervikkus ja õigus valida ise oma julgeolekugarantiisid," ütles välisminister.

Kas Venemaa nõudmised on üldse enamat kui näitemäng teadmises, et Läänel pole võimalik neile vastu tulla? Minister juhtis tähelepanu sellele, et OSCE eesistuja Poola kutsus kokku Euroopa julgeoleku teemalise dialoogi, et Venemaa muresid arutada. "Oleme kahetsusväärselt näinud, et OSCE laua pole Venemaa tulnud," lausus ta.

Liimetsal on plaanis koos Balti kolleegidega järgmisel nädalal Ukrainat külastada. Kas see plaan on jõus, arvestades Donbassi osalist evakueerimist ning üha kogunevaid pingeid? "Jah, minu visiit Ukrainasse on jõus," vastas ta. Täiendava küsimuse peale märkis minister, et planeerimisel lähtutakse julgeolekuolukorrast. Vahetut sõjalist ohtu Eestile ega NATOle tema sõnul ei ole.