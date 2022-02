VIDEO ja FOTOD | Eesti annetatud tankitõrjesüsteemi Javelin raketid jõudsid Ukrainasse

„See on Eesti poolt väike samm Ukraina toetuseks, kuid see-eest reaalne ja käegakatsutav panus kaitseks Venemaa agressiooni vastu,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. „Hetkel on neist rakettidest Eesti julgeolekule rohkem kasu Ukraina kaitsel kui kaitseväe keskpolügoonil laskeharjutusel.“

„Julgeolekuolukord Ukraina piiridel nõuab täna igakülgset praktilise abi osutamist, sõnadega toetamise aeg on ümber saanud. Relvaabi Javelin raketisüsteemide näol on jõudnud ukrainlasteni. Oleme teinud kiireid ja ajakohaseid otsuseid Ukraina toetamiseks, kes täna hoiab Euroopa eesliini, mis lahutab meid sõjast,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet, kelle sõnul on Eesti ja teiste Balti riikide sammul Ukrainat relvasüsteemidega toetada oluline mõju ka ukrainlaste kaitsetahtele. „Keerulistes olukordades on alati tähtis hoida initsiatiivi, mida relvaabi saatmisega kindlasti teinud oleme,“ lisas Laanet.