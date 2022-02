Kas see on sõda? Donetski okupantide juht: "Kahjuks jah. Täiemõõduline rünnak võib alata iga hetk"

Donetski okupeerijate pealikult Deniss Pušilinilt küsiti telekanali Rossija 24 otse-eetris: "Kas see on sõda? Kas suurem sõda on algamas?" Pušillin: "Kahjuks jah." Ta lisas: "Täiemõõduline rünnak võib alata iga hetk. Olukord on kriitiline. Teatud alad on miinidest puhastatud ning varustus ja tehnika on viidud seisukorda, mis võimaldab vajadusel selle otsekohest liigutamist."