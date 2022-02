Kuulsad lauad. Kas mäletad Hruštšovi kõnepulti ÜRO-s, Tartu rahu suurt ümarlauda või Donald Trumpi Coca-Cola nuppu?

On selliseid, mille taga on sõlmitud Euroopa ajalugu muutvaid lepinguid, kuid mitte alati. Ameeriklastel on näiteks hoopis üsna hiljutisest ajast ette näidata laud, mille punasele nupule vajutades sai president Donald Trump väliskülaliste nähes enesele Coca-Colat tellida.

Hruštšov New Yorgis. Otseselt küll mitte Venemaal, ent siiski venelase käe läbi on ajalukku kirjutatud 12. oktoober 1960. Sel päeval vihastas Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee peasekretär Nikita Hruštšov ÜRO peaassamblee kogunemisel New Yorgis sedavõrd, et lõi märatsedes omaenda kingaga vastu kõnepulti. Kuigi juhtunust levib mitmeid eri versioone, on siiski laialdaselt tuntud lugu, kuidas Hruštšovi suure viha ja kingaga kõnepuldi tagumise põhjustas Filipiinide saadiku kriitika Nõukogude Liidu kodanike elujärje kohta, mida Hruštšov kuidagi taluda ei suutnud.

Müncheni kokkulepe. 1938. aasta 30. septembril kirjutati Saksamaal Münchenis alla lepingule, mis pidi ära hoidma suure sõja puhkemise Euroopas. Varem, sama aasta augustis oli Hitler koondanud Saksa-Tšehhoslovakkia piirile sadu tuhandeid sõdureid. Müncheni kiirkorras kokku kutsutud konverentsil andsid laua taga leppele allkirja Briti peaminister Neville Chamberlain ning Saksamaa kantsler Adolf Hitler.

Hitlerile lubati Tšehhoslovakkia osa Sudeedimaa. Kuigi Prantusmaa ja Suurbritannia lootsid, et taolise järeleandmisega hoitakse ära sõda, oli see tegelikkuses hoopis teise maailmasõja eelmänguks. See tähendab, et umbes nagu Jalta konverentsil mõned aastad hiljem, otsustati ühe laua taga terve maailmajao saatus.