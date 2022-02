Vene saadik Londonis: Soome pakkus end Lavrovi ja Blinkeni kohtumise korraldajaks

„Praegu kujunevad uued kuupäevad kohtumiseks Blinkeniga kuskil Euroopas , ma ei tea veel kus, tean, et soomlased pakkusid oma teeneid. Ilmselt on Genf selleks kohtumiseks sobiv koht,” ütles diplomaat, vahendab Interfax.

Lavrov ütles täna, et tema ja Blinken on huvitatud kohtumisest, et arutada Venemaa julgeolekugarantiide nõudmist.