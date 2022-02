Lavrov jutustas, kuidas Ukrainasse sissetungi prognoosid teda muigama ajavad

„Ma olen kindel, et natukenegi välispoliitikast huvituvad inimesed on veendunud, et see kõik on propaganda, feigid ja väljamõeldised. Põhiline, et nende feikide autorid ise usuksid sellesse, millest nad räägivad. Neile see meeldib. Kui endal on tore, palun. Miks mitte sellega tegelda,” lausus Lavrov intervjuus Vene propagandakanalile RT, vahendab Interfax.

„See paneb muigama,” lisas Lavrov.

„Täiskasvanud inimesed „paiskavad” iga päev välja prognoose, loitse. Ajakiri Politico on juba mitu korda „sissetungi” kuupäeva muutnud. Nüüd teatab, et 20. veebruaril. Samal ajal ütles Foreign Office’i juht Elizabeth Truss, et „sissetung” võib toimuda igal hetkel paljude kuude jooksul,” ütles Lavrov.

„Nad juba löövad enda perspektiivi tagasi. USA riigisekretär Antony Blinken teatas, et „sissetung” on nädalate, aga võib-olla ka päevade küsimus. Me teame, et Gosdep (Vene lühend USA välisministeeriumi ehk riigidepartemangu kohta – toim) informeeris usalduslikult oma NATO liitlasi, et tuleb oodata „sissetungi” enne veebruari lõppu. Sealjuures teatab alliansi peasekretär Jens Stoltenberg, kuidas tema tegevusse ka ei suhtuks, et neil ei ole andmeid „rünnaku” sajaprotsendise tõenäosuse kohta,” rääkis Lavrov.

„Paralleelselt teatab Foreign Office: „Mis ka ei juhtuks, tuleb olla valvel.” Isegi kui Venemaa väed tagasi tõmbab, oht, näed, ei vähene. Nad laovad „telliseid” tulevikuks. Õppused lõpevad, väed naasevad kasarmutesse. Protsess juba käib, nad on seda näinud. Aga „taovad” seda teemat „aegade lõpuni”: „Isegi kui Venemaa viib oma väed tagasi sinna, kus need alaliselt dislotseeruvad, lähtub neist ikkagi oht,”" jutustas Lavrov.