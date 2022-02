Ukraina kaitseminister: hindame ulatusliku eskalatsiooni tõenäosust väikeseks

„Olukorra kohta Ukraina piiridel. Me ei kinnita Vene poole väiteid vägede tagasitõmbamise kohta. Jätkub vägede, jõudude ja vahendite ümberpaigutamine. Me jälgime Vene vägede üksusi, mille arvukuseks hinnatakse 129 000 maismaakomponenti, ning koos mere ja lennukomponendiga on neid 149 000. Et Vene õppused Valgevenes, teistes regioonides ja Mustal merel on aktiivses faasis, on peamine mass vägesid on juba koondatud, me ootame, et lähipäevil koondatakse veel mitu tuhat meest. Ja Mustale merele tuleb veel kolm laeva. Lisaks sellele jätkuvad samaaegselt armee õppustega Venemaal rahvuskaardi õppused Zaslon-2022. Meie luure näeb kõiki liikumisi, mis kujutavad endast Ukrainale potentsiaalset ohtu,” ütles Reznikov, vahendab UNIAN.