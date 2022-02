KAART | USA sõnul viib Venemaa vägesid Ukrainale lähemale ja kogub verevarusid

„Ma olin ise ka sõdur mitte väga kaua aega tagasi. Ma tean omast kogemusest, et selliseid asju ei tehta põhjuseta,” ütles Austin, kes on erukindral, vahendab Reuters. „Ja kindlasti ei tehta seda, kui valmistutakse asju kokku pakkima ja koju minema.”

USA erafirma Maxar Technologies, mis on Vene vägede koondamist kosmosest jälginud, teatas, et satelliidifotod näitavad, et kui Venemaa on osa sõjatehnikast Ukraina piiri äärest tagasi tõmmanud, siis samal ajal on muud tehnikat juurde toodud.