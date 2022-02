Meedialiit mõistab Postimehe ajakirjaniku ründamise hukka

Avaldame Meediaettevõtete Liidu avalduse täies mahus.

Avaldame nördimust, et Eesti on jõudnud seisu, kus oma tööd tegevaid ajakirjanikke avalikus ruumis verbaalselt rünnatakse. Vaba ajakirjanduse ründamine ja meeleavaldajate üles ässitamine ajakirjaniku vastu on ennekuulmatu!

Demokraatia üks oluline osa on vaba ajakirjandus ning see on olnud siiani Eesti väärtus. Nüüd tundub, et oleme liikumas Ida- ja Kesk-Euroopa riikide suunas, kus ajakirjanike ründamine nii verbaalselt kui füüsiliselt on igapäevaseks saanud.

Viimasel paaril aastal on ajakirjanike ähvardamise ja verbaalse ründamise juhtumid nende töö tegemise ajal muutunud sagedasemaks. Kutsume avalikkust, sealhulgas organisatsioone, avaliku elu tegelasi ja poliitikuid, üles mõtlema, kas soovime elada riigis, kus ähvardused ja rünnakud muutuvad igapäevaseks või eelistame demokraatlikku riiki, milles on oluline osa vabal ajakirjandusel.

Meedialiidu avaldusega ühineb ka Eesti Noorte Ajakirjanike Selts.

Vooglaid kihutas ajakirjaniku minema

Kui Varro Vooglaid oma iganädalase meeleavalduse lavale jõudis, oli Postimehe ajakirjanik Sander Punamäe juba selle ees, olles tulnud oma tööülesannete raames meeleavaldust kajastama. Ta küsis Vooglaiu käest intervjuud.

Vooglaid avaldas taaskord vaenu meedia suhtes ning tõi tema ees seisva Postimehe ajakirjaniku eraldi välja. Mees andis mõista, et tema kui meeleavalduse korraldaja ja vastutaja käsib tal territooriumilt lahkuda.

Rahvas hakkas seejärel karjuma "välja, välja" ja "kao minema siit!". Punamäe küsis politseinikult, kas ta peab ära minema ning et kas see, mis Vooglaid oma voli kohta ütleb, peab paika. Politsei olla öelnud, et ajakirjanik võib seal viibida, ent iseküsimus olevat, kas ta ka tahab seda teha.

Peagi pärast intsidenti teatas Postimees, et lõpetab saate "Vooglaid ja Lobjakas" edastamise.