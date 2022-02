Liimets välismeediale: vägede koondamine näitab, et Venemaa on valmis oma naaberriike ründama

Välisminister Liimets ütles eile Washingtonis antud intervjuus, et tema hinnangul näitab Vene vägede massiline koondamine, et Venemaa on valmis oma naaberriike ründama.

Valgevenest rääkides sõnas Liimets, et pärast 2020. aasta presidendivalimisi on Aljaksandr Lukašenka sattunud täielikult Moskva mõju alla. "Kahjuks muutis Valgevene 2020. aasta võltsitud valimistega oma edasised valikuvõimalused väga ahtaks. [Peale Venemaa] on neil teiste naaberriikide, või ka ülejäänud Euroopa ja maailmaga väga limiteeritud kokkupuude ja suhtlus."

Kui Venemaa väeüksused ja sõjatehnika jääksid pärast õppuste lõppu kasvõi osaliselt Valgevenesse, muudaks see Eesti välisministri sõnul julgeolekuolukorda kogu regioonis laiemalt. "See muudaks võimude tasakaalu," kinnitas ta neljapäeval The Guardianile. Liimetsa sõnul peaks NATO sel juhul vastavalt reageerima ning oma senised plaanid üle vaatama. Muu hulgas on üheks võimalikuks vastusammuks tugevdada liitlaste kohalolu alliansi idatiival.

Liimetsa hinnangul on NATO liitlased kriisiga seni hästi toime tulnud. "Arvan, et NATO on käitunud väga otsustavalt ning näidanud tõelist ühtsust, ohtu mõistetakse ühtmoodi. Usun ka, et transatlantilised suhted on jätkuvalt väga tugevad," kinnitas ta.