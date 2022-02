VIDEO | Kreeka ja Itaalia vahel põlema süttinud parvlaevalt päästeti sadu inimesi

Rannikuvalve teatas, et Itaalia lipu all oleva Euroferry Olympia pardal oli 239 reisijat ja 51 meeskonnaliiget. Enamik neist viidi päästealustega Korfu saarele, teatasid võimud Reutersi vahendusel.

Laevafirma Grimaldi Lines esindaja Paul Kyprianou ütles Reutersile, et tulekahju põhjust uuritakse, aga on viiteid sellele, et see puhkes laeva trümmis.