USA välisminister ÜRO-s: Venemaa võib lavastada terroriakti, massihaua või droonirünnaku

Blinken muutis oma reisiplaane, et Eesti aja järgi eilsel julgeolekunõukogu istungil osaleda. Ta ütles, et räägib üksikasjalikult USA luureandmetest Venemaa katsete kohta fabritseerida ettekääne sissetungiks, et püüda mõjutada Venemaad loobuma sõjateest ja valima teist teed, kuni on veel aega, vahendab CNN.

„Ma olen täna siin mitte sõja alustamiseks, vaid selle ärahoidmiseks,” ütles Blinken.

USA teatel näitavad tõendid Ukraina piiril, et Venemaa liigub peatse sissetungi suunas ega tõmba vägesid tagasi, vaatamata Moskva väidetele. Eilsed kommentaarid Blinkenilt ja teistelt USA tippametnikelt, sealhulgas president Joe Bideni hoiatus, et tema arvates võib rünnak toimuda „mõne järgmise päeva jooksul”, näitavad veelgi suuremat ärevust Bideni administratsioonis.

„Kõik märgid, mis meil on, näitavad, et nad on valmis Ukrainasse sisse minema, Ukrainat ründama,” ütles Biden eile Valges Majas ajakirjanikele.

Blinken kirjeldas ÜRO julgeolekunõukogus mitmeid samme, mida Venemaa võib USA arvates lähipäevil teha, et õigustada sõjalist tegevust Ukrainas. Blinken ütles, et Moskva püüab tõenäoliselt tekitada ettekäänet sõjaks, mis võib olla fabritseeritud terroristlik pommirünnak Venemaal, väljamõeldud massihaua avastamine või lavastatud droonirünnak.

„Venemaa võib kirjeldada seda sündmust etnilise puhastuse või genotsiidina, mõnitades mõistet, mida me selles kojas kergelt ei võta,” ütles Blinken.

Blinken teatas, et Venemaa tippametnikud peavad tõenäoliselt enne rünnakut pakilisi kohtumisi. Rünnak võib hõlmata Venemaa-poolseid pommitamisi üle Ukraina ja küberrünnakuid. Blinkeni sõnul usub USA, et Moskva on juba välja valinud sihtmärgid, millele Vene tankid ja sõdurid peale tungiksid ning nende hulgas on ka pealinn Kiiev.

Blinken tunnistas, „et mõned on meie informatsiooni kahtluse alla seadnud”, viidates mineviku probleemidele USA luureandmetega enne Iraagi sõda. Ta ütles aga, et USA tunneks kergendust, kui ennustused valeks osutuvad ja Venemaa kurssi muudab.