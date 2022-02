Kahe suurpreemiaga pärjatud ajakirjanik Holger Roonemaa ei lase latti alla: minevikusaavutused ei anna tulevikuks garantiid

"Muidugi olen ma rahul ja äärmiselt õnnelik," pani ta emotsioonid sõnadesse. "Kaks sellist auhinda ühel aastal on minu jaoks tõesti unistuste täitumine."

Roonemaale teeb head meelt, et tema panust vajalikuks peetakse.

"Kõik ütlevad ja räägivad, et ega tööd ei tehta auhindade nimel - ja see on õige ka -, aga auhinda saada on ikka paganama hea tunne. Mul on hea meel," sõnas ajakirjanik.

Siinkohal lisas ta koheselt osa, et auhindade taga on ühtlasi ka tugev meeskonnatöö. "Olen väga õnnelik, et on õnnestunud nii heade inimestega koos töötamine," viitas ta oma kolleegidele nii Ekspress Meedia uurivas toimetuses kui teisteski osakondades.

Kodumaa pole veel väikseks jäänud

Ent mis saab nüüd, mil ühe aasta jookssul on ajakirjandusmaastikult korjatud kaks suurimat võimalikku siseriiklikku tunnustust korraga? Kas kohalikud ambitsioonid on täidetud ning suund on võetud värvikamatele karjamaadele rahvusvahelises meedias?

Mitte päris.

"Mulle meeldib olla Eesti ajakirjanik. Näen, et siin on võimalik midagi muuta, oma lugude kaudu paremaks teha," märkis Roonemaa. "Kindlasti ei kavatse ma uut karjamaad otsima hakata - näen, et Eesti ajakirjanduses on võimalik palju ära teha."

Roonemaa märkis, et ajakirjanduses ei loe tunnustus möödanikust tulevikuraamistikus miskit.

"Meie töö ja eriala puhul on see eripära, et mis kunagi minevikus juhtunud, ei anna mingeid garantiisid ega mingit püsivat väärtust tuleviku tarbeks - töö algab iga päev, iga artikli järel uuesti otsast peale," sõnas ta, lubades lähiajal uurivas ajakirjanduses jätkuvalt tulemusi näidata.

Millise prognoosi aga Roonemaa oma meelisvaldkonnale, uurivale ajakirjandusele, annaks? Kas tulevikumuusika lubab meeldiva kõlaga noote?