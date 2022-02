Jaak Madison jäi Ukrainale laenu andmise küsimuses erapooletuks: oleme fraktsioonis sõbralikult neutraalsed, et mitte tüli üles kiskuda

"Meil on erakondi meie poliitgrupis Saksamaalt-Prantsusmaalt, kes üldiselt on väga vastu sellele, et anda mingisugust rahalist abi näiteks Ukrainale ja samal ajal, noh, mul isiklikult ei ole selle vastu midagi, aga poliitiline kompromiss/konsensus on see, et kui nemad ei hääleta vähemalt vastu sellele, siis me ei hakka ka väga poolt hääletama ja oleme neutraalsed. Oleme sõbralikult neutraalsed, et mitte tüli üles kiskuda," ütles Madison videoeetris.